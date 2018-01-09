川普每日行程外流 11點才上班還狂看電視發廢文

美國總統川普的每日行程傳出外流，據媒體報導稱他早上約11點才上班，而且每天大多時間都在看新聞、發推特與打電話。（美聯社）

2018-01-09 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的每日行程竟然意外流出，據媒體拿到的行程表指出，川普每天早上約11點才進白宮辦公室工作，下午約6點下班，每天還有長達數小時的「行政時間」（Executive Time），據傳他都在看新聞、發推特與打電話，這與競選時宣稱自己熱愛工作的發言形成強烈對比。

綜合外媒報導，美國政治新聞網站「Axios」取得川普的私人行程表，上面可以看出川普每天上午約11點才進辦公室上班，大概在下午6點下班，一天大概會有一兩場會面，除此之外都是他的「行政時間」（Executive Time），政治評論員安．庫爾特（Ann Coulter）則爆料，這段時間內他都在橢圓形辦公室旁的餐廳看新聞、發推特與打電話。

如9日的行程中，川普預定在上午11點進辦公室，與幕僚長凱利（John Kelly）會面，接著是一小時的「行政時間」，午餐時間1小時，接著又是1小時15分鐘的「行政時間」，接著與國安顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）開會45分鐘，又有15分的「行政時間」，最後3點45分與人事主任德斯特法諾（Johnny DeStefano）會談後，4時15分就收工，還比平常更早下班。

對此，白宮新聞秘書珊德斯（Sarah Huckabee Sanders）則否認此說法，並表示川普是她見過「最兢兢業業」的人之一，「一年到頭一週7天都長時間工作」，「幕僚都希望他慢下來，因為常跟不上他！」