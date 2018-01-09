兩韓會談開始 雙方代表盼有好成果作新年大禮

南韓代表趙明均（左）與北韓代表李善權（右）握手。（歐新社）

2018-01-09 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕為討論北韓參加平昌冬奧相關事宜，南北韓於今（9）日上午10點，在非軍事區板門店的「和平之家」進行會談，這也是南北韓代表睽違兩年的和平會談。在會議開始時，北韓代表李善權率先表示善意，他說，希望雙方以「真摯誠懇的態度」進行會談，送給同胞們「新年第一個大禮」。

據《NHK》報導，此次會談為2015年12月以來，兩韓睽違兩年的和平會談，在會議開始時，作為北韓代表的祖國和平統一委員會會長李善權率先表示善意，他說，「南北關係雖曾凍結，但因人們希望雙方對話與改善關係，才有了這個場合出現」、「南北韓當局人物以真摯誠懇的態度進行會談，期盼交出好的成果，給寄予期待的同胞們新年第一個大禮。」

對此，作為南韓代表的南韓統一部長趙明均則回應，「南韓人民也殷切期盼南北關係和解並朝向和平發展，希望能因應此期盼，送給人民一個好禮物」。

報導指出，外界認為會談將會以距離開幕僅1個月的平昌冬奧作為主要議題，討論北韓是否參加此盛會。另外，南韓可能也會表示，希望緩和朝鮮半島緊張關係，並安排分隔南北韓的破裂家庭重逢。不過，外界認為，北韓之所以同意會談，是為了要離間南韓與美國與其同盟國的關係，讓美韓聯合軍事演習能夠中止，因此這次協議可能會陷入僵局。