防狼自保新招！ 少女研發科技貞操帶網讚爆

印度北方邦一名少女庫瑪里，因印度性侵案頻傳，怕有天自己也被伸狼爪，自行研發一款粉紅色貞操帶。（圖翻攝自YouTube影片）

2018-01-09 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦一名少女庫瑪里（Seenu Kumari），因國內性侵案頻傳，怕有天自己也遭伸狼爪，自行研發一款粉紅色「貞操帶」，不僅具緊急呼救功能，還可錄下犯嫌長相、追蹤其逃跑路徑，希望能量產造福更多女性。

《每日郵報》報導，庫瑪里以不到新台幣2000元（50元英鎊），打造這款新型「貞操帶」，內含智慧密碼鎖、錄影裝置，若色狼要侵犯受害者，必須先「解碼」，同時也能爭取時間，清楚錄下犯嫌樣貌，使其無所遁形。

報導指出，庫馬里還在「貞操帶」上，加裝事先設定好緊急聯絡電話的呼叫器、警報器以及GPS系統，即便被摀住口鼻難以發聲，也能迅速搬救兵，追蹤犯嫌路徑，讓警方得以循線成功將人逮捕。

報導提到，庫瑪里表示，女性不一定得將「貞操帶」24小時穿戴身上，但若需獨自前往較不安全的地方時，它就能保護自己，以防遭到魔爪。庫瑪里指出，目前正在替「貞操帶」申請專利，未來將繼續改良其品質，讓使用者感覺「彷彿沒穿」一樣舒適服貼，進而量產販售。

網友表示，「想法很不賴」、「希望會有用」、「太讚啦」、「令人驚豔」、「許多人會因此受惠」、「這個一定會賺大錢」、「但要如何清洗？」、「可以客製化嗎？」、「很難過印度女性的遭遇」、「警察獲報後，真的會認真處理嗎？」