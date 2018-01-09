川普本週健檢 白宮：不會作精神狀況評估

現年71歲的美國總統川普，是美國歷史上最年長的總統，其身體及精神狀況一直備受關注。（彭博）

2018-01-09 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕現年71歲的美國總統川普，是美國歷史上最年長的總統，其身體狀況一直備受關注，加上川普時常口無遮攔，更令人質疑是否心理方面有問題，本週川普進行例行體檢，不過並不包含精神狀況評估。

綜合美國媒體報導，川普12日將在華盛頓特區外的華特里德（Walter Reed）軍事醫學中心接受體檢，白宮表示將會公布健檢報告，不過有記者提問是否會進行心理精神評估檢查，白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）回應：「這非健檢項目的一部份」；吉德里強調，總統的思緒十分清晰，而且他也要求底下團隊也要如此。

美國媒體人沃爾夫（Michael Wolff）近期出版新書，對川普的精神狀況提出質疑，令川普勃然大怒，在推特強調自己是精神穩定的天才，「超聰明的」。

美國總統都會做例行健檢，包含身高、體重、血壓以及測量心跳與抽血，但有專家警告，傳統的健檢不足以反映出總統的精神狀況，曾在雷根以及老布希執政時擔任白宮醫師的莫爾（Lawrence Mohr）認為，認知、判斷力、選擇和清楚的表達能力也應該納入評估，他曾說歷屆總統中有一半的人都可能有精神心理方面的疾病。