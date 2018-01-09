2名脫北者染色體異常 累積輻射量同廣島核爆1.6公里處

南韓研究人員發現，曾居住於北韓核試場附近的2名脫北者的染色體出現異常，其累積輻射量相當於廣島核爆時，接近爆炸點約1.6公里的初期輻射量。（路透資料照）

2018-01-09 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕曾研究廣島核爆相關資料的南韓研究人員發現，曾居住於北韓核試場所在的咸鏡北道吉州郡豐溪里的2名脫北者，其染色體出現異常，因此專家認為這2名脫北者可能是北韓核試下的受害者。這2名脫北者身上的累積輻射量達到394毫西弗，而這相當於當年美軍在廣島投下原子彈時，接近爆炸點約1.6公里的初期輻射量。

據《每日新聞》報導，調查脫北者現狀的南韓民間研究機關「SAND研究所」代表、漢陽大學教授崔慶嬉，對原居住於吉州郡的21名脫北者進行健康調查，發現均出現頭痛與想吐等症狀。2016年崔慶嬉委託韓國原能醫學院對這些脫北者進行健檢，發現一名在2011年脫北的40多歲女性，血液中淋巴球的染色體出現異常，且推定累積的輻射量達到320毫西弗。

另外，韓國統一部與韓國原能醫學院合作，去年11月對另外一群30位脫北者進行檢查，發現一名在距離核試場20公里遠處長大，一樣歷經2006年到2009年間的核試，並於2012年脫北的40多歲男性的染色體出現異常，推定累積的輻射量高達394毫西弗。不過，南韓當局則表示並沒有證據指出是核試帶來的影響，因此暫持保留態度。

對此，廣島大學放射線生物與物理學名譽教授星正治表示，脫北者可能暴露在帶有輻射的氣體與粉塵之中，星正治曾經調查過蘇聯曾進行過450次以上核試的「塞米巴拉金斯剋核子試驗場」，並發現距離此地110公里遠的村子的磚瓦中，其累積輻射量達到400毫西弗，因此星正治認為兩地情況相似。不過，由於地下核試場較不會發生輻射外洩，因此星正治指出，北韓核試場可能已經發生輻射外流的情況。