外媒驚爆巧克力30年後恐絕跡 專家闢謠：錯錯錯！

加州大學柏克萊分校研究員指出，暖化雖會對可可樹產生負面影響，但還不到滅絕的地步。（路透）

2018-01-09 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕日前有外媒報導，因全球氣候暖化，30年後巧克力恐在地球上絕跡。但加州大學柏克萊分校出面闢謠，指稱媒體報導內容有誤，強調巧克力並不會在30年後消失。

外媒報導指出，因為生產巧克力原料的可可樹，僅生長於南北緯20度間的潮濕環境，氣溫升高將加速土壤與可可樹的水分蒸發，到2050年時，全球許多地區將無法種植可可樹。

報導後來還提到，食品巨擘「瑪氏」（Mars）目前與加州大學柏克萊分校「創新基因研究所」合作，以基因編輯技術，對可可樹基因進行微調，以培育出在當前海拔生長而不會腐爛或枯萎的可可樹種。

《德國之聲》後來訪問柏克萊分校科學媒介經理霍赫斯特拉瑟（Megan Hochstrasser），她說，他們確實與瑪氏合作，但目標是要增強可可樹的抗病能力，而不是研究如何在高溫下栽種可可樹，是媒體引述了不準確的消息，強調「可可樹並沒有瀕臨滅絕」。

《德國之聲》報導中提到，柏克萊研究員坦言，氣候暖化確實會威脅到可可樹生長，因氣溫上升會減少栽種土地面積，增加疾病傳播，但不會到絕跡的地步，且雖然全球大部分的可可樹都在西非成長，但加勒比海、印度和澳洲也產可可。話雖如此，保護氣候仍是刻不容緩的議題。