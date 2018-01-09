能源轉型里程碑！ 德國元旦發電100％用再生能源

德國在今年1月1日創下紀錄，當天全國用電全來自再生能源。（法新社）

2018-01-09 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕德國在今年1月1日創下紀錄，當天全國用電全來自再生能源，由風力發電的85%最多，其他電力則由水力和生質能發電，就能滿足全部的用電，堪稱是能源轉型的里程碑。

綜合外媒報導，德國官方的電力市場資訊網站SMARD顯示，今年1月1日全國用電量約41GW（吉瓦），當天全由再生能源提供電力，德國經濟暨能源部次長巴克（Rainer Baake）直說，「沒人料到，我們竟在冬天清晨達成100%的目標。」

報導指出，德國1月1日的供電，光是風力發電就能滿足85%的用電需求，加上水力和生質能發電，正好滿足全部的用電需求。不過仍有部分火力等傳統電廠無法完全停機，多餘電力只好出口到國外，巴克對此表示，「這個現象顯示，德國的電力系統需要更多彈性，缺乏彈性的大型電廠是能源轉型的障礙。」

德國大量向鄰國進口電力，幾乎都是核電，德國主要向法國、瑞士、捷克三國購電，而法國核電佔78%，瑞士與捷克核電佔該國能源配比比重都佔30%以上。

事實上，德國的燃煤和核能等傳統電廠過去幾年已大幅增加彈性，以今年1月1日清晨為例，全國火力、核能和天然氣等傳統電廠的發電量都大幅降載，一度降到17GW，許多機組完全沒有運轉。

擁有4座大型火力發電廠的LEAG集團也證實，在假期期間，因民生和工業用電需求減少，以及風力發電量大增，火力發電廠的發電量降到只剩下25%。