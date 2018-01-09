夏綠蒂公主上幼稚園首日 紅衣紅鞋小書包萌翻了！

夏綠蒂小公主開始第一天上學，模樣可愛。（圖擷自每日電訊報）

2018-01-09 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕超萌！英國威廉王子和凱特王妃的女兒夏綠蒂小公主（Princess Charlotte），當地時間週一開始第一天上學，王室公布了2張夏綠蒂小公主的照片，她穿著紅色毛外套和紅鞋，並背著小書包，模樣超可愛引發民眾討論。

綜合英媒報導，夏綠蒂今年5月將滿3歲，她被王室安排就讀位在西倫敦的威爾考克斯幼兒園（Willcocks Nursery School），該幼兒園距離威廉王子和妻子凱特居住的肯辛頓宮不遠。

根據威爾考克斯幼兒園官網，每期學費為上午班3050英鎊（約新台幣12.2萬元）、下午班1800英鎊（約新台幣7.2萬元），該校職員全為女性，標榜「致力維持高水準、傑出和良好態度的風氣」。

不只夏綠蒂要上學，她的4歲哥哥喬治王子（Prince George）也將在本週到私校「托馬斯·巴特西」（Thomas'Battersea）讀書，該校每年學費1萬8000英鎊（約新台幣72萬元）。另外有英國媒體眼尖發現，夏綠蒂背包上的斑點為小馬紋路，聲稱這是夏綠蒂身為王室的風格，代表王室對馬術的喜好。