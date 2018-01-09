脫口秀女王歐普拉 傳考慮參選2020美國總統

脫口秀女王歐普拉被傳正積極考慮參選美國總統。（美聯）

2018-01-09 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）在金球獎上一席振奮人心的演說，再度引爆粉絲們拱她參選美國總統的意願，雖然在金球獎頒獎典禮的後台上，她否認這項傳聞，不過，美國媒體引述她密友的談話，指在金球獎之後，正積極考慮參選一事，但還沒有做出決定。

綜合媒體報導，歐普拉獲頒金球獎（Golden Globes）終身成就獎塞西爾戴米爾獎（Cecil B. DeMille Award）並發表上述演說後，她在演說中要所有觀看的女孩們明瞭，「新的一天即將來臨！」，當這新的一天終於破曉之時，許多偉大的女性以及許多了不起的男性將一起拚命奮鬥，以「帶領我們前往一個再也沒有人必須說出『我也是』（Me Too）的時代。」

這一段演說之後，推特便開始瘋傳「歐普拉2020」（Oprah 2020）的關鍵字；有線電視新聞網（CNN）隨後更引述歐普拉兩名未具名知己的說法，指她正在積極思考投入總統選舉。

63歲的歐普拉出生在密西西比州貧窮家庭生，靠著脫口秀談話節目起家，締造出一個個人品牌王國，事業橫跨電視頻道、出版業及連鎖瘦身中心，身家約達36億美元（約1100億台幣），更是經常被列入「全世界最具影響力人物」榜單。

歐普拉介入政治已有一段時間，在2008年總統大選期間，曾為民主黨候選人歐巴馬大力輔選，2016年又為民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓大力催票。雖然她多次受訪都一再表明沒有從政意願，在金球獎頒獎後台更直接否認參選傳聞，不過，她密友釋出的訊息，也被認為是另個風向測試。