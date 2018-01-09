川普大樓小火虛驚一場 周邊交通打結

2018-01-09 00:14

〔中央社〕美國總統川普紐約寓所、曼哈頓川普大樓（Trump Tower）頂樓冷暖系統機組，今天清晨傳出小火，火勢很快被消防人員撲滅，川普不在大樓內，中城周邊交通完全打結。

火警發生在清晨7時左右，警方獲報後，84名消防人員趕赴現場，火勢在8時許被控制，一名消防人員及一名大樓工程師受傷。警方未疏散大樓住戶人員，而大批警消車輛占據第5大道，周邊交通動彈不得。

火勢雖不大，但連日來低溫，讓位在中城精華區的川普大樓頂樓煙霧迷漫相當明顯，加上又是總統紐約寓所，正值上班尖峰時刻，不少人驚嚇一場。

當時在場的川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）在推特上感謝消防人員馳援，稱許他們英勇快速救火行為，這些英雄值得大家尊重。

位在曼哈頓第5大道，介於56、57街之間的川普大樓，是一棟58層樓住商混合豪華大樓。川普寓所位於閣樓，企業總部設在此，不少家人也住在裡面，大樓內還有支援白宮的軍事辦公處所。

由於是一棟玻璃帷幕大樓，又位在鬧區精華地段，周邊摩天高樓林立，一直被國安單位認為是「易攻難守」住處。

另從前年川普當選後，川普大樓成為紐約新觀光景點及抗議地點，警方在周邊築起大批拒馬及水泥磚牆，大批警力及安全人員進駐，相當不雅觀，也影響附近商家生意。