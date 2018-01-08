英內閣改組換掉保守黨主席 脫歐、外交大臣留任

英國首相梅伊（中）任命路易斯（左）接任保守黨主席，新副主席則是英國國會國際貿易委員會委員克萊弗利（右）。（彭博）

2018-01-08 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）週一（8日）進行內閣重組，人事調整炮口一開始就瞄準自家保守黨主席，由負責移民事務的國務大臣路易斯（Brandon Lewis）接任，其他部長級職務調整也將陸續出爐。

綜合外媒報導，路易斯將接替麥洛林（Patrick McLoughlin）成為保守黨主席。麥洛林告訴媒體，曾為政府效力是他「莫大的榮幸」。保守黨在去年6月大選表現不佳後，外界早料到麥洛林將會下台。保守黨新副主席則是英國國會國際貿易委員會委員克萊弗利（James Cleverly）。

其他內閣異動方面，司法大臣利汀頓（David Lidington）調職，轉任內閣辦公室大臣（Minister for the Cabinet Office）兼蘭開斯特公爵領地事務大臣（Chancellor of the Duchy of Lancaster）。

財政大臣哈蒙德（Philip Hammond）、脫歐大臣戴維斯（David Davis）、外交大臣強生（Boris Johnson），以及內政大臣路德（Amber Rudd）確定留任。《法新社》指出，國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）預計也不會調整職位。

另外，在梅伊改組前，北愛爾蘭大臣布羅肯希爾（James Brokenshire）已先宣布辭職，原因是健康不佳，他正進行肺部病變治療。

梅伊副手、前內閣辦公室大臣葛林（Damian Green）上個月遭革職後，引發內閣人事調整必要。繼前國防大臣法隆（Michael Fallon）和前海外援助大臣巴特爾（Priti Patel），葛林是英國近幾週來第3名因醜聞離開內閣的閣員。