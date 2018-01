英內閣改組換掉保守黨主席 脫歐、外交大臣留任

英國首相梅伊(中)任命路易斯(左)接任保守黨主席,新副主席則是英國國會國際貿易委員會委員克萊弗利(右)。(彭博)

2018-01-08 23:52

〔即時新聞/綜合報導〕英國首相梅伊(Theresa May)週一(8日)進行內閣重組,人事調整炮口一開始就瞄準自家保守黨主席,由負責移民事務的國務大臣路易斯(Brandon Lewis)接任,其他部長級職務調整也將陸續出爐。

綜合外媒報導,路易斯將接替麥洛林(Patrick McLoughlin)成為保守黨主席。麥洛林告訴媒體,曾為政府效力是他「莫大的榮幸」。保守黨在去年6月大選表現不佳後,外界早料到麥洛林將會下台。保守黨新副主席則是英國國會國際貿易委員會委員克萊弗利(James Cleverly)。

其他內閣異動方面,司法大臣利汀頓(David Lidington)調職,轉任內閣辦公室大臣(Minister for the Cabinet Office)兼蘭開斯特公爵領地事務大臣(Chancellor of the Duchy of Lancaster)。

財政大臣哈蒙德(Philip Hammond)、脫歐大臣戴維斯(David Davis)、外交大臣強生(Boris Johnson),以及內政大臣路德(Amber Rudd)確定留任。《法新社》指出,國際貿易大臣佛克斯(Liam Fox)預計也不會調整職位。

另外,在梅伊改組前,北愛爾蘭大臣布羅肯希爾(James Brokenshire)已先宣布辭職,原因是健康不佳,他正進行肺部病變治療。

梅伊副手、前內閣辦公室大臣葛林(Damian Green)上個月遭革職後,引發內閣人事調整必要。繼前國防大臣法隆(Michael Fallon)和前海外援助大臣巴特爾(Priti Patel),葛林是英國近幾週來第3名因醜聞離開內閣的閣員。