法媒趣談馬克宏中國譯名 征服龍之馬

法國總統法克宏（左二）造訪中國，當地將他的名字翻譯成「馬克龍」，也引起法國媒體做文章。左二為中國國家主席習近平。（路透）

2018-01-09 00:04

〔中央社〕法國總統馬克宏今天抵達中國展開為期3天的訪問。法國媒體以他在中國的譯名「馬克龍」做文章，等著觀察他在貿易等議題上能否提高法國對中國的份量。

馬克宏（Emmanuel Macron）於8日到10日首度以總統身份訪問中國，他的行程以古都西安為起點，接著造訪北京，將與中國國家主席習近平舉行記者會。

他在西安的演說中表示，為建立互信，未來每年都會訪問中國一次；他也為中國對巴黎氣候協定的支持，向中國致意。

馬克宏這趟首度訪問亞洲的行程頗具指標性意義，因為他就任以來的外交行動主要集中在歐洲和非洲。

馬克宏在中國的譯名統一為「馬克龍」，不只一家法國媒體提到，字面意義可譯為「一匹馴服龍的馬」。

費加洛報（Le Figaro）報導，法國目前在中國的一帶一路計畫上還未明確表態，但馬克宏在接受中國網China.org.cn訪問時說，他相信這項計畫能在歐亞區域構成上扮演重要角色，也相信會是一個替不同文明之間搭起橋樑的良機，歐洲和中國應在計畫上加強合作，法國隨時願意投入。

至於眾所關注的中國人權議題，根據報導，艾里賽宮（Elysee）表示，可能會在私下提到。

法國國際廣播電台（RFI）網路版一篇文章以「馬克宏訪中：馬能否戰勝龍？」為題，內容提到，2016年，法國對中國的貿易赤字高達300億歐元，因此馬克宏此行的重點之一是尋求雙邊貿易平衡。

更宏觀地看，想要重建歐洲的馬克宏，必須帶給中國一個具歐洲意義的訊息，尤其此時，德國總理梅克爾（Angela Merkel）正為組閣而苦惱。

文章也指出，法國對中國的投資不如德國，法國若要提高自己對中國的份量，就必須加強經濟關係；同時，雖然中國在法國的投資還不算多，仍要留意中國的投資標的是哪些性質的企業。

文章提到，法國期待更平衡的雙邊關係，例如中國對法國牛肉進口的解禁，或簡化法國葡萄酒進口的官僚程序等；在中國對歐洲企業真正開放之前，馬克宏或可在貿易戰上取得先機，一如他的中文譯名「馬克龍」象徵的「征服龍的馬」之意。