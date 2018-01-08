帥氣色淫師假約拍真性侵 模特：長得帥就當豔遇

2018-01-08 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕到底是「攝影師」還是「色淫師」？中國35歲廖姓攝影師時常假藉要幫模特拍照等等理由，誘騙女子性侵。他甚至以「如何4分鐘釣走一個陌生女孩」、「單身男女戀愛中的那些套路」等等標題，在自己的直播平台或微信群組發布他用針孔偷拍這些女孩並上床（性侵）的過程，竟然還被封為「戀愛大師」。

根據《現代快報》報導，這名廖姓攝影師長相帥氣有型，約拍過不少女生。就在去年的12月24日，一名劉姓女子被廖男約拍且性侵得逞。據悉，兩人是在一次cosplay展上相識的，當時廖男自稱是「海歸」攝影師，當場也幫劉女拍了幾張照片，當天便交換了微信。事發前一天廖男透過微信約劉女出來拍照，順便到他住處「看他養的狗狗」，沒想到到了隔天，這些從拍照到看狗，再到被性侵的過程，全被廖男用針孔偷拍了下來。

劉女被非禮時就著急向馬姓朋友求救，馬女見朋友微信上口氣不對，便馬上報警，表示「有一帥氣男子假藉約朋友拍照，強姦了朋友」。當天晚上6時30分左右將廖男逮捕。

警方表示，他們在廖男家中發現多個針孔攝影鏡頭，在他的電腦裡也發現許多偷拍其他女孩的性愛影片，此案受害女孩不只劉女一人，但有些女孩選擇不報警的原因經是因為廖男長得帥，身材又好，表示「就當豔遇了，要是猥瑣油膩中年男，那才叫性騷擾」。目前廖男因為涉嫌強姦罪，被南京鼓樓檢察院批准逮捕，詳細案情有待進一步審理。