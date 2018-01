忙著對付爆料新書？ 川普宣布「最不誠實媒體獎」延期

2018-01-08 22:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普日前在推特上預告,將於今日(8)頒發「年度最不誠實媒體獎」,不過昨天下午又發文表示,要延後頒獎日期至17日,還說這個獎項的重要性「遠遠超過任何人的期待」。

綜合外電報導,川普在去年11月提議舉辦這項競賽,由他的競選團隊與共和黨全國委員會(RNC)以「讓美國再度偉大委員會」的名義發電郵給支持者,邀請他們票選出2017年最「假」的前3則新聞,或是另外提名。這前3則新聞分別被標注上「假新聞」(Fake News)、「更假的新聞」(Faker News)以及「最假的新聞」(Fakest News)。

美國金球獎頒獎盛事昨天才剛落幕,川普原先要在今日下午五點緊接著宣布「年度最不誠實媒體獎」,如今川普卻臨時更改了日期,令許多媒體紛紛揶揄道「真是大方啊!」

川普宣布延後頒發年度最不誠實媒體獎的時機點,恰好在他忙於應對資深記者沃爾夫新書爆料內容之際,引起外界揣測。

The Fake News Awards, those going to the most corrupt & biased of the Mainstream Media, will be presented to the losers on Wednesday, January 17th, rather than this coming Monday. The interest in, and importance of, these awards is far greater than anyone could have anticipated!