忙著對付爆料新書？ 川普宣布「最不誠實媒體獎」延期

2018-01-08 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前在推特上預告，將於今日（8）頒發「年度最不誠實媒體獎」，不過昨天下午又發文表示，要延後頒獎日期至17日，還說這個獎項的重要性「遠遠超過任何人的期待」。

綜合外電報導，川普在去年11月提議舉辦這項競賽，由他的競選團隊與共和黨全國委員會（RNC）以「讓美國再度偉大委員會」的名義發電郵給支持者，邀請他們票選出2017年最「假」的前3則新聞，或是另外提名。這前3則新聞分別被標注上「假新聞」（Fake News）、「更假的新聞」（Faker News）以及「最假的新聞」（Fakest News）。

美國金球獎頒獎盛事昨天才剛落幕，川普原先要在今日下午五點緊接著宣布「年度最不誠實媒體獎」，如今川普卻臨時更改了日期，令許多媒體紛紛揶揄道「真是大方啊！」

川普宣布延後頒發年度最不誠實媒體獎的時機點，恰好在他忙於應對資深記者沃爾夫新書爆料內容之際，引起外界揣測。