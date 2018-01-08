發生了「肉體關係」！ 她決定要和俄羅斯方塊結婚

美國大學女生愛上俄羅斯方塊，打算畢業時和對方結婚。（歐新社）

2018-01-08 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國20歲數學系學生哈桑（Noorul Mahjabeen Hassan），曾在10歲時對GPS產生感情、16歲時愛上計算機。如今她決定在2年後自己從佛羅里達大學畢業時，和俄羅斯方塊結婚，因為雙方有了肉體關係。

據《太陽報》報導，哈桑從2016年9月開始與俄羅斯方塊「交往」，她有時1天會花12小時沉溺在這款遊戲之中。哈桑聲稱，她和俄羅斯方塊形狀的硬碟與坐墊有「肉體關係」，而且還一起睡覺。

哈桑說，俄羅斯方塊是如此英俊，「他」是完美的，會刺激人類的思想。而在肉體上，哈桑感覺俄羅斯方塊就是對的「人」，所以自己「非常愛他，對他非常滿意。」

哈桑指出，她和俄羅斯方塊有很強的聯繫，並且投入了很多的錢。她計畫大學畢業時，要和俄羅斯方塊舉行「承諾儀式」，並且由朋友見證。哈桑說，這將是一場正式儀式，結婚後她就能成為俄羅斯方塊太太。

哈桑從未對人類發生感情，只愛過機器或物體，她透露，自己10歲的時候對GPS系統深深著迷，坐車時總是想要靠近並操控GPS，聽聽GPS說話，這會讓她十分興奮。哈桑說，戀物癖（fetish）是有關性愛的，但她屬於物戀（objectum），這顯然更浪漫。

哈桑到了16歲時，說服母親幫她買了一台150美元（約新台幣4500元）的計算機，哈桑不僅為「他」取了數學家費馬（Pierre De Fermat）的名字，還帶著「他」一起上學。哈桑說，在自己愛上計算機費馬時，對數學和幾何產生了迷戀。

哈桑回憶，她當時對「費馬」的愛強大到無法形容，心中狂野的火焰就要爆炸，她喜歡觸摸「他」的按鈕，並用舌頭舔舐那些按鈕。哈桑打算和這台計算機結婚，她相信「費馬」不僅有意識，也同樣愛著她。

然而好景不常，「費馬」有一天壞掉了，雖然她得到一台新的，但那根本就不是原本的「費馬」。直到2016，哈桑終於又尋獲真愛，那就是俄羅斯方塊。