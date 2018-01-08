強國「假驢肉」銷燒烤店 被爆只有3成「真驢肉」

2018-01-08 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北河間以「中國驢肉火燒之鄉」為名，昨日中媒爆料，長期以來吃進肚子裡非驢肉，而是由騾子肉、馬肉、豬肉，再加上驢肉香精及其他添加劑混合而成的「假驢肉」，此消息一出引起譁然，更引起微博上網友議論。

據《新京報》報導指出，歷時半個月進行調查，竟發現「假驢肉」大部分來自於河間數個鄉鎮的「黑作坊」，每天都有貨車前往固定地點取貨，再運送到北京的集散地，一個貨車可以載運約7至8噸，到達北京集散地後，會再由其他大貨車將「假驢肉」批發、送往北京、山東、安徽、河南等當地的燒烤店，其中真驢肉疑似僅佔3成。

綜合外電媒體報導，數名黑作坊的老闆表示，加工過的「假驢肉」分別有「1號肉」、「2號肉」，1號肉就是用騾子肉、馬肉或兩者和驢肉按一定比例混合，再加入驢肉香精後煮製而成；2號肉是以豬肉打上膠，加入驢肉香精，再加入其他的添加劑煮成，報導特別提到「沒有證照的煮肉點，多在晚上生產，白天煙囪不敢冒煙，一到晚上，都是冒煙煮肉的。」

微博上的網友看到消息後紛紛回應，「想起以前吃的火燒，真想吐！」、「食品造假成本低，監督力低，處罰也低，就會讓造假越來越猖獗。」、「應該去問問食品安全監管部門，他們根本裝糊塗！」、還有網友搞笑回覆「還有三成阿，真是良心賣家。」