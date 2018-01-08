巴農髮夾彎？發聲明致歉 讚「小唐納是個好人」

川普昔日愛將、前白宮資深策士巴農的各種狠批，讓川普氣得大罵巴農「瘋了」，對此，巴農終於出面發表聲明，強調他始終支持川普與政策，企圖亡羊補牢。（法新社）

2018-01-08 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體人沃爾夫（Michael Wolff）出書大爆總統川普以及其家族猛料，其中引述川普昔日愛將、前白宮資深策士巴農的各種狠批，讓川普氣得大罵巴農「瘋了」，並揚言提告，許多支持者也紛紛圍剿，對此，巴農終於出面發表聲明，強調他始終支持川普與政策，企圖亡羊補牢。

綜合外媒報導，這本由沃爾夫所執筆的爆料新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House，暫譯），引用曾是川普權力核心要員巴農的近身觀察，指責川普長子小唐納私會俄羅斯官員形同叛國，川普長女伊凡卡「蠢得要命」，以及預測針對川普競選團隊的通俄門調查可能會鎖定洗錢，小唐納會在全國電視上被逼問得全都招了，讓川普怒不可遏，痛批其「被革職時，不僅丟了差事，同時也失去了理智。」

巴農的爆料也令許多支持者不滿，其重要的捐獻者莫瑟（Rebekah Mercer），罕見出面斥責巴農，重申她對川普的支持，承諾與其斷絕關係，極右派新聞網站《布萊巴特》（Breitbart）高層也在考慮要把他逐出董座的位子。

面對眾叛親離的情況，巴農終於出面發表聲明，試圖彌補與川普的裂痕，根據新聞網站《Axios》所引述的巴農聲明，他說：「我對遲遲未回應有關小唐納的不實報導感到遺憾，令總統任內第一年的歷史性成就被轉移焦點。」

巴農在聲明中大讚小唐納，說他「既是愛國者，也是好人」，一直堅持不懈地努力宣傳自己的父親，並幫助我們的國家擺脫困境，聲稱他口中的「叛國」、「不愛國」的人，是指前川普競選總幹事曼納福特（Paul Manafort），不是小唐納；巴農同時強調，自己對川普與其政策的支持也是「堅定不移」。

據親近巴農人士指出，當新書爆料鬧得滿城風雨時，許多人都敦促他快出面說清楚，巴農起初並不想道歉，但隨著爭議越演越烈，他不得不出面發表聲明來亡羊補牢，修補與川普之間的關係。