火辣海軍陸戰隊女獸醫！身材健美又「超有料」

在美國海軍陸戰隊擔任獸醫的女軍人凱特琳，不僅擁有好身材，還有結實的腹肌與二頭肌。（圖擷自凱特琳「thecorkthatran」IG）

2018-01-08 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕真的是巾幗不讓鬚眉！美國一名在海軍陸戰隊擔任獸醫的女軍人凱特琳（Caitlin），不但擁有渾圓飽滿的上圍，熱愛健身運動的她，全身上下到處都是結實的肌肉。

凱特琳又辣又猛的好身材日前也被國外網站《THRILL BLENDER》給報導，而凱特琳平時也喜愛在IG裡與粉絲互動，常在IG展現她強健的腹肌和二頭肌。另外，身為海軍陸戰隊獸醫的凱特琳可不是「花瓶」，她曾在去年PO出自己背著反坦克火箭筒的照片，指出當時在開火時因為害怕噪音，所以花了很多時間才行動，還因此讓身旁的同袍尖叫。

台灣網友看見凱特琳如此健美的身材，不禁紛紛讚嘆「保家衛國的女中豪傑。」、「只有胸肌不是練出來的」、「真的是神力女超人」、「魔鬼筋肉人沒錯」。

凱特琳曾發射過反坦克火箭筒。（圖擷自凱特琳「thecorkthatran」IG）

凱特琳常在健身房鍛鍊自己。（圖擷自凱特琳「thecorkthatran」IG）