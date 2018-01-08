美東被大雪冰封 甘迺迪機場淹水 旅客幾乎暴動

紐約甘迺迪國際機場（JFK）機場因大雪動彈不得。（路透）

2018-01-08 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕美東遭「炸彈氣旋」影響，已奪走22條人命，連日酷寒天氣已造成上億人受影響，交通大亂，紐約甘迺迪國際機場（JFK）機場因大雪動彈不得，今天還傳出甘迺迪機場4航廈的天花板漏水。不過，美國氣象預測指出，從下週開始，氣溫將開始回升。

綜合外媒報導，美東大雪造成空中交通大亂，各地機場逾3420班飛機延誤，甘迺迪機場被大雪延誤的旅客幾乎暴動，有不少旅客抱怨，在飛機上滯留長達20個小時。根據網站資料，光是週六在甘迺迪機場就有170架飛機等待起飛，許多乘客被迫住在機場裡，也有人被困在機上。

除了受到大雪影響，甘迺迪機場天花板也傳出漏水，4航廈的地板大面積被水覆蓋，當局只好緊急把4航廈的國際航班暫停，已到達的旅客則轉到其他航廈。甘迺迪機場當地時間4、5日被迫關閉，6日機場採取限流措施，以疏散此前延誤的航班。

暴風雪讓美國10個州的積雪深達30公分，部分地方的積雪達91公分，美國首都華盛頓、芝加哥、克里夫蘭及亞特蘭大等大城市也有相當深的積雪，紐約自從聖誕節開始已連續兩週處於零下氣溫，波士頓則因攝氏零下12度的低溫，導致多處水管被凍裂；西維吉尼亞州、緬因州及馬里蘭州的氣溫則被測到攝氏零下35度以下。另外佛蒙特州的低溫讓滑雪場生意大受影響，其中滑雪勝地「基靈頓」滑雪場甚至直接暫時停業。

加拿大也受風雪影響，當局已向新不倫瑞克省、紐芬蘭與拉布拉多省發出暴雪警告，魁北克則有大量降雪、強風及風暴潮，當地時速達140公里的強風在上週五吹襲新斯科舍省後，造成當地多達12.5萬戶停電。

根據氣象預報，美國時間週日依然寒冷，不過從下週開始，氣溫將開始回升。當局警告，北極冷空氣和危險的風寒效應，恐使美東2/3多數地區的體感溫度低至攝氏零下43度，皮膚暴露在外不到10分鐘，就有凍傷的可能。