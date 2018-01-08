紐約甘迺迪機場爆水管 機場淹水陷混亂

紐約甘迺迪機場爆水管、淹水。機場陷入混亂。（圖擷取自YouTube畫面中CNN報導）

2018-01-08 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國東岸正遭受酷寒侵襲，而紐約最重要的甘迺迪國際機場，更因一條主水管破裂，造成第4航廈淹水，機場陷入混亂；包括台灣華航、新加坡航空等多家航空公司都受到影響。

從美國有線電視新聞網（CNN）的畫面，水從入境區的天花板傾洩而下，如同瀑布，地面跟著淹大水，有少數旅客冒險行走；機場已經證實水管破裂事件，並透過推特提醒旅客班機延誤，建議乘客到機場前先確認自己的航班。

綜合媒體報導，甘迺迪國際機場在第4航廈爆水管淹水之前，已經受到暴風雪的衝擊，部分設備受損、航班延誤，更有旅客已在機場受困數天，整個機場處於混亂狀態。

甘迺迪機場第4航廈的各國航空公司，包括中華航空（China Airlines）、印度航空（Air India）、達美航空（Delta）、埃及航空（Egyptair）、以色列的艾拉航空（El Al）、阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad）、荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch）、新加坡航空（Singapore Airlines）、維珍航空（Virgin Atlantic）等。