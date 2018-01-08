休眠火山竟爆發 恐生海嘯淹沒全島

卡多瓦爾島是休眠狀態的火山，上週五火山爆發。（路透社）

2018-01-08 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕距離巴布亞紐幾內亞東北方24公里處海域的卡多瓦爾島（Kadovar Island），是一座休眠火山，但上週五中午12時左右突然爆發，由於擔心山體滑坡和海嘯，當局緊急撤離全島600多人。

卡多瓦爾島到處是懸崖峭壁，以壯觀的方式噴發熔岩，並在海平面以上2.1公里處形成灰雲，煙霧籠罩島嶼上空，火山腳下的村落被灰塵覆蓋，還波及附近島嶼上灑滿灰燼。

學者專家對於這次史無前例的火山噴發大惑不解，指熔岩源源流出，覆蓋逾半個島，從衛星圖像和航空照片中可以看出，火山噴發口位在島的東南方，且有硫化物活動。

另有報告指出，由於該島陡峭，可能發生山體滑坡，並伴隨著岩漿的爆炸性質。專家警告，火山如果大爆發可能引發海嘯，把整個島淹沒。

澳大利亞麥格理大學（Macquarie University）火山學家克里斯·弗斯（Chris Firth）表示，目前還沒有確認過卡多瓦爾爆發的記錄。他補充說「很難預測會發生什麼，因為沒有什麼可比的。」

卡多瓦爾是一個2公里寬的火山島，是巴布亞紐幾內亞附近Schouten群島的一部分。

相關影片請見：（影片引自推特）