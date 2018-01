休眠火山竟爆發 恐生海嘯淹沒全島

2018-01-08 07:20

〔即時新聞/綜合報導〕距離巴布亞紐幾內亞東北方24公里處海域的卡多瓦爾島(Kadovar Island),是一座休眠火山,但上週五中午12時左右突然爆發,由於擔心山體滑坡和海嘯,當局緊急撤離全島600多人。

卡多瓦爾島到處是懸崖峭壁,以壯觀的方式噴發熔岩,並在海平面以上2.1公里處形成灰雲,煙霧籠罩島嶼上空,火山腳下的村落被灰塵覆蓋,還波及附近島嶼上灑滿灰燼。

學者專家對於這次史無前例的火山噴發大惑不解,指熔岩源源流出,覆蓋逾半個島,從衛星圖像和航空照片中可以看出,火山噴發口位在島的東南方,且有硫化物活動。

另有報告指出,由於該島陡峭,可能發生山體滑坡,並伴隨著岩漿的爆炸性質。專家警告,火山如果大爆發可能引發海嘯,把整個島淹沒。

澳大利亞麥格理大學(Macquarie University)火山學家克里斯·弗斯(Chris Firth)表示,目前還沒有確認過卡多瓦爾爆發的記錄。他補充說「很難預測會發生什麼,因為沒有什麼可比的。」

卡多瓦爾是一個2公里寬的火山島,是巴布亞紐幾內亞附近Schouten群島的一部分。

VIDEO: Volcano erupts in Papua New Guinea for the first time since the 17th Century. More than 500 evacuated from the island of Kadovar pic.twitter.com/PyQAOu1Hjb