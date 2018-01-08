敘利亞一聖戰士基地遇襲 18死

2018-01-08 04:36

〔中央社〕人權組織表示，敘利亞西北部伊德利布（Idlib）市一處專供亞洲籍聖戰士活動的基地，今天遭汽車炸彈攻擊，造成包括平民在內18人死亡。

法新社報導，在敘利亞作戰的極端團體裡，有數以千計的亞洲籍戰士，許多人是來自中亞國家，部分則來自中國大陸新疆的維吾爾人。

人權組織「敘利亞人權瞭望台」負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）說：「伊德利布裡的Ajnad al-Qawqaz派基地，今天晚間發生大爆炸，造成包括平民在內18死。」社群媒體上的活躍分子表示，爆炸是一枚汽車炸彈所造成。

據拉曼表示，另有數十人受傷，特別是那些聖戰士，而那座基地近乎全毀，周圍的建物也有受損。

Ajnad al-Qawqaz團體另包括數百名高加索戰士，Ajnad al-Qawqaz與伊斯蘭激進組織、前蓋達組織分支敘利亞征戰陣線（Fateh al-Sham Front），在敘利亞東南部的伊德利布，共同對政府軍作戰。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，敘利亞的東古塔（Eastern Ghouta）地區遭受政府軍空襲，造成至少17平民喪生。

白盔（White Helmets）志工救援組織報告，昨天起當地就有數十次空襲，死者中有4名孩童，另有40多人受傷。敘利亞政府軍在俄羅斯空軍支持下，9天前發動空襲，攻擊敘國境內最後一塊叛軍所控制的地區。