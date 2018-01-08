核武按鈕比大 海利：川普要警惕金正恩

2018-01-08 03:52

〔中央社〕美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今天表示，總統川普推文稱核武按鈕比北韓領導人金正恩的按鈕大，是要讓對方「警惕」，並表明核武僵局會產生的風險。

路透社報導，金正恩在新年談話稱他桌上已有核武按鈕後，川普上週推文反唇相譏，稱他的更大也更具威力。但川普的推文遭美國國內批評，包括前總統拜登（Joe Biden）就說，川普這樣只會讓盟邦失去對美國的信心。

在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）被問到川普推文是否為好主意時，海利說：「我想這（川普）總能讓金正恩警惕，永遠不要讓他傲慢到以至沒意識到若發動核戰，會有什麼後果，這很重要。」

海利說：「我們不會放手讓他們戲劇化桌上已有按鈕並能摧毀美國的事實，我們希望一直提醒他們，我們也能摧毀你們，所以最好注意並小心你們的用詞與舉止。」

法新社報導，海利今天表示，北韓必須在美國展開雙方間任何談話前，停止核試。

海利說：「他們必須停止核試、必須有意願來談禁止自身核武，這些必須出現。」川普前一天表明，他對與北韓領導人金正恩直接對話持開放態度。

不過海利在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）裡說：「這些必須一步步來，不會一夜之間發生，因為在我們看來，目前仍是危險情況。」

儘管川普對金正恩的最新談話，似乎不再像過去般好鬥，但海利表示，美國的立場沒有任何轉變。