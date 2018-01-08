巴農亡羊補牢 讚小川普為愛國者

2018-01-08 02:36

〔中央社〕美國專欄作家沃爾夫出新書揭總統川普秘辛，書中一大消息來源的前白宮首席策士巴農則遭川普痛批。捅簍子的巴農今天發聲明稱對川普的支持毫不動搖、還讚小川普為愛國者。

美聯社報導，巴農（Steve Bannon）今天發聲明，重申對川普的支持，還稱讚川普長子小唐納．川普「既是愛國者，也是好人」。

巴農在沃爾夫（Michael Wolff）新書裡，形容2016年6月小川普與陣營幕僚在川普大樓與一名俄羅斯律師的會面為「叛國」、「不愛國」，激怒川普。川普先前痛批巴農「失心瘋」。

不過巴農在今天的聲明表示，他的形容是針對也有參與那場會面的前川普競選總幹事曼納福特（Paul Manafort），不是針對小川普。

據新聞網站Axios率先披露的聲明，巴農說：「我對遲未回應有關小川普的不精確報導感到遺憾，這些不實報導，已轉移總統任內第一年歷史性成就的焦點。」巴農還表示，對川普與川普政策議程的支持「絲毫未動搖」。

巴農在沃爾夫書中的口無遮欄，連巴農最重要的極保守捐助者、億萬富豪的莫瑟（Mercer）家族，也與他切割。麗貝卡．莫瑟（Rebekah Mercer）日前重申她對川普的支持，還表明家族「好幾個月」沒跟巴農聯絡，沒提供金援，也不支持他近期所做所為。