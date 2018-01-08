CIA局長：川普完全適任 有人始終崩潰中

2018-01-08 01:28

〔中央社〕美國專欄作家沃爾夫新書，揭秘式批評川普不適任、質疑川普精神狀況。川普今天以「假書」反擊；中情局長與總統最高幕僚也出來護駕，批評是有人仍難接受川普當選總統的事實。

法新社報導，沃爾夫（Michael Wolff）新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the Trump White House，暫譯）5日發行後，白宮一直反擊書中對川普的荒誕描述。

對於書中將他描寫成心不在焉、不穩定等恐有失智徵兆，川普今天推文反擊，指「這是本由完全沒信譽可言作者所寫的假書」。川普前一天則推文稱自己精神狀況絕佳，「而且是非常穩定的天才」。

川普的最高政策幕僚米勒（Stephen Miller）今天在美國有線電視新聞網（CNN）的訪問裡嘲笑沃爾夫的書，並堅稱上司事實上「是個政治天才」。

米勒說：「那是個垃圾作家所寫的垃圾書..除了是一堆垃圾之外，什麼都不是。」他並批評據說是沃爾夫新書內容重要消息來源的前白宮首席策士巴農（Steve Bannon），稱巴農「內心懷恨、脫離現實」。

在此同時，中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）也在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）裡堅稱，沃爾夫對川普的描述「純屬幻想」。

蓬佩奧說：「總統都在狀況內，他了解複雜性，在CIA問我們的都是很難的問題。」

他形容川普對CIA的情報「求知若渴」，並進一步稱川普「完全適任」，外界的相關暗示「荒謬可笑」。

美聯社報導，蓬佩奧除表示川普領導國家完全適格，還說這些都是來自「始終無法接受川普早已是美國總統事實的人，我對此感到遺憾」。