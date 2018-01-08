油輪東海遇船難 油料外洩汙染情況不詳

2018-01-08 00:38

〔中央社〕一艘載運伊朗油料的巴拿馬籍油輪昨晚在東海與一艘香港貨輪相撞，引發大火並導致油料外洩海裡，目前油輪上的32名船員仍然失蹤。中國政府沒有說明油料洩入海中的汙染程度。

路透社報導，伊朗港口及海事組織（Ports and Maritime Organisation）負責人拉斯塔（Mohammad Rastad）告訴伊朗電視台，事故現場可見「山其號」（Sanchi）油輪冒出濃濃黑煙，吞噬整艘船，而惡劣的天候和船上的大火使得救援工作困難重重。

中國交通部發布聲明說，山其號昨晚在長江口以東160浬與香港貨輪「CF水晶號」（CF Crystal）碰撞。

這艘巴拿馬籍油輪是由伊朗駛往南韓，載有13萬6000公噸凝析油，這個數量相當於100萬桶，根據全球原油價格計算，價值約達6000萬美元（台幣17億8152萬元）。

中國交通部表示：「山其號目前仍浮在海上，還在燃燒。海上有油漬，我們正進行救援行動。」

交通部表示，今晨已派出4艘救難船和3艘清汙船。

目前還不清楚油輪有多少油料洩入海裡，以及油汙對環境造成多大損害。

上次出現油輪重大災難事件是在2002年11月，當時希臘油輪「威望號」（Prestige）在西班牙外海沈沒，大約6萬3000公噸燃油洩入大西洋，汙染了法國、西班牙和葡萄牙的海灘，造成歐洲最嚴重的環境浩劫。