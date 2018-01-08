300億搬回家！ 美國威力球、兆彩都開出頭獎

美國「威力球」彩券與「兆彩樂透」，連續2天開出的頭獎獎金合計約有台幣300億元。（路透）

2018-01-08 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國「威力球」（powerball）彩券在當地時間6日開出高達5.7億美元頭獎，但現在傳出其實在本月5日，「兆彩樂透」（Mega Millions）就已開出獎金4.5億美元頭獎獎項，連續2天開出的頭獎獎金合計約有台幣300億元。

綜合外媒報導，美國「兆彩樂透」本月5日開出的4.5億（約台幣132億元）美元頭獎，佛羅里達彩券公司（Florida Lottery）指出，頭獎獎落墨西哥灣沿岸里奇港（Port Richey）海港城市內的一間7-11超商，該超商亦可分得美金10萬元（約台幣294萬元），5日當天共約賣出3萬張彩券，目前不知是哪位幸運兒得獎。

美國「威力球」隨後在本月6日開出高達5.7億美元頭獎（約台幣168億元），《CNN》估計獲得頭獎的機率只有約30億分之一，目前這兩種彩券的頭獎金額已回落至4000萬美元（約台幣11億元），本週二（9日）與週三（10）日，將分別開出新一期的「兆彩樂透」與「威力球」。

《華盛頓郵報》指出，所有的獎券得獎金額都須依美國法律繳納25％的聯邦稅，大多數的州政府亦要抽稅，設籍於紐約州，馬里蘭州和哥倫比亞特區的居民若得獎，需繳交8.75%的得獎金額，非設籍於該地區則為7%，但有10州政府與波多黎各和美屬維爾京群島，則不額外對得獎者抽稅，佛羅里達州就是其中之一。