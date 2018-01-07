27歲正妹不敵病魔 遺書曝光暖哭上萬網友

27歲的布徹爾不敵病魔離開人世，她的家人公布她的遺書「給世界的一封信」，感動上萬網友。（圖結自布徹爾臉書）

2018-01-07 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕近日澳洲1名27歲的正妹受到病魔摧殘，並於上周四（4日）走到生命的盡頭。她的家人公布遺書，遺書中她將對生命的感受化為文字，感動上萬網友，有網友受到啟發，感嘆「偉大的建議，生命太短暫」。

綜合外媒報導，澳洲新南威爾斯省這名青春年華的27歲女子布徹爾（Holly Butcher），在26歲時得知自己罹患惡性原發性骨癌「尤文氏肉瘤」（Ewing's sarcoma），起初她堅持與病魔奮戰，隨後得知生命將走向盡頭，她寫下遺書「給世界的一封信」。

布徹爾上周四離世後，同時，她的家人完成她的遺願，在臉書公開她的遺書，文內充滿對生命的見解及早逝感受，「26歲要面對自己將不久於人世的事實，感覺很奇怪」、「我曾經幻想自己能活到老、皺紋滿面、頭髮變白」、「那就是生命：脆弱、寶貴、無常，活著的每天都是恩賜，而不是應有的權利。」、「我現在才27歲，我不想就這樣死去，我熱愛我的生活」。

布徹爾溫暖又真摯的勸戒，「不要因為生活中無意義的生活壓力感到困擾，例如塞車、睡不好、頭髮被剪太短、大肚腩等，深深吸一口新鮮空氣，看看天空有多蔚藍，樹有多翠綠……想想能夠呼吸是多麼幸運」。

布徹爾呼籲，「健康的生活，好好照顧和自己的身體，同時追求心靈和情緒的快樂」。她也反思金錢的意義，「不買奢侈品，買體驗、感受世界」，她也提醒人們要愛得及時、以及多些與親友歡聚。

布徹爾的遺書，感動上萬網友，不少網友留言希望荷莉安息，也有網友被荷莉的溫暖文字淚灑螢幕前，並感嘆她留下的訊息「偉大的建議，生命太短暫」。