德國版爺孫戀？...他和她差30幾歲 從臉友變成愛人

2018-01-07 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕知名音樂人李坤城與女友林靖恩相差40歲的「爺孫戀」在去年9月順利登記結婚後風波漸平，而這對在德國的爺孫戀則正值熱戀期！一名19歲少女與年紀已過半百的「歐吉桑」網友交往，雙方家長強烈反對，甚至氣得拒絕和自己的女兒說話。

綜合外電報導，德國漢恩明登（Munden）19歲女子塞爾瑪（Selma Teichmann）與52歲大叔里爾（Maik Lier）陷入熱戀已經一年。塞爾瑪說，里爾一年前在臉書上發送交友邀請，經過3個月的交談後決定見面，並點頭與對方交往。她表示：「我起初興致缺缺，但里爾總是不死心地傳送訊息，日子一天天過去，我漸漸覺得他很浪漫。」

在年齡的差距下，塞爾瑪透露出無可避免的壓力。她坦言，儘管交往一年了，家人仍無法接受這個事實，認為她與里爾的關係「不正常」，塞爾瑪還說她的家人「不斷地嘗試拆散我們」。

不過她也強調：「我們說一樣的語言、有類似的興趣、我們喜歡音樂和畫畫，我不認為年齡差距會是愛情間的一個問題。」

由於和家人之間沒有取得共識，塞爾瑪已經漸漸地和親人疏遠。塞爾瑪表示他們目前計畫結婚，也常在網路Instagram上曬出兩人的照片，堅持「愛沒有年齡限制、沒有標籤，愛就是愛。不管你們怎麼想，每個人都有權利戀愛。」