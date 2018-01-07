日本秋刀魚漁穫創50年來新低 怪罪台灣、中國過度捕撈

日本秋刀魚近年來面臨漁獲量缺乏的問題，去年漁獲量為7萬7169噸，不但比2016年減少了30%，還是近半世紀以來的新低。（歐新社）

2018-01-07 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本秋刀魚近年來面臨漁獲量缺乏的問題，去年日本秋刀魚漁獲量為7萬7169噸，不但比2016年減少了30%，還是近半世紀以來的新低，有日本漁業人士指稱，日本秋刀魚漁獲受影響的原因之一是，台灣與中國漁船在日本經濟海域外的公海過度捕撈緣故。

綜合日本媒體報導，日本全國秋刀魚棒受網漁業協會（東京）公布2017年日本全國秋刀魚的漁獲量為77169噸，較前一年減少了30%，是自1948年有統計以來的次低，僅略高於1969年的5萬2207噸；近年來秋刀魚捕獲量減少，導致價格水漲船高，現在秋刀魚的批發價也已經上揚了30%左右，日本大型水產公司「瑪魯哈日魯」的秋刀魚罐頭也被迫調漲。

除了漁獲量減少，所捕獲的秋刀魚體型也越來越小，日本連鎖定食餐廳業者「大戶屋」，還出現因批發而來的秋刀魚體型太小，而將秋刀魚定食價格調降的消息；漁業協會負責人憂心：「秋刀魚價格飆升而導致消費者失去興趣以及加工企業經營困難。」

以往日本秋刀魚漁獲量可高達30萬噸，自2015年以來年年面臨魚荒，有一派人士認為，秋刀魚漁獲受影響的原因之一，台灣與中國漁船在日本經濟海域外的公海過度捕撈緣故；去年7月日本政府還提出秋刀魚總量管理，認為台灣、中國、俄羅斯等國的漁獲量不正常，應設置上限。

台灣從2013年開始，就超越日本成為秋刀魚漁獲量最高的國家，2016年更是高達14萬噸，中國近5年來捕獲量飆升30倍，2016年漁獲量也超過6萬噸，日本更質疑中國有謊報漁獲量嫌疑，實際捕撈數可能是通報的2倍以上。

不過，日本水產研究所指出，由於洋流和海水溫度的改變，導致魚群分佈出現變化也是漁獲減少的重要原因，近年來各國漁船的捕量也停滯不前。