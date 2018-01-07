東京新年活動 「七福神巡禮」開運兼走春

調布市「七福神巡禮」起點西光寺（大黑天）。（記者林翠儀攝）

2018-01-07 10:01

［駐日特派員林翠儀／東京報導］「七福神巡禮」是東京近年來很興盛的一項新年活動，重要性僅次於新年頭三天到神社寺院參拜的「初詣」，除了有「開運」補強一整年運勢的效果，也兼具「走春」的功能，東京地區推出許多「七福神巡禮」路線，每年元旦過後的一週內吸引許多民眾參加。

「七福神」指的是日本信仰中被認為會帶來福氣和財運的七尊神明，包括惠比壽、大黑天、毘沙門天、壽老人、福祿壽、辯才天和布袋尊，類似道教信仰的「八仙」。據說日本的「七福神巡禮」興於江戶時代，近年因為「御朱印」的收集熱潮而風華再現，很多地方以此做為觀光題材，規劃在地的「七福神」巡禮路程及專屬的朱印收集手冊或卡紙以吸引外地客造訪。

位於東京近郊的衛星城調布市，以妖怪漫畫家水木茂的住所及工作室所在地而聞名，水木茂生前在此居住了40多年，調布市觀光協會推出的「七福神巡禮」，除了七福神之外，還結合了鬼太郎等著名的妖怪題材，讓參加者在徒步巡禮的路上，與神明及可愛的妖怪共舞，更添趣味性。

調布市的「七福神巡禮」今年舉行第33屆，吸引了近200名民眾參加，6日上午在市內的導覽義工帶領下，從巡禮起點西調布車站附近西光寺，一路步行到仙川車站附近的昌翁寺，全程長約12公里，飽覽武藏野台地與多摩川低地的自然風光，午休時間還能在調布名剎「深大寺」品嚐當地名產蕎麥麵，並在「鬼太郎茶屋」遇見水木茂筆下可愛的妖怪們。

調布市「七福神巡禮」第二站大正寺（惠比壽）。（記者林翠儀攝）

調布市「七福神巡禮」第三站常性寺（布袋尊）。（記者林翠儀攝）

調布市「七福神巡禮」第四站祇園寺（福祿壽）。（記者林翠儀攝）

飽覽沿途的自然風光。（記者林翠儀攝）

深大寺名產蕎麥麵。（記者林翠儀攝）

深大寺鬼太郎茶屋。（記者林翠儀攝）

調布市「七福神巡禮」終點站昌翁寺（壽老人）。（記者林翠儀攝）