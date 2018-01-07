曾6度飛往太空 美傳奇太空人享壽87歲

美國傳奇太空人楊恩（John Young），因肺炎併發症逝世，享壽87歲。（美聯社）

2018-01-07 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航太總署（NASA）6日（當地時間）發佈訃聞表示，曾經6次前往太空、環繞月球軌道飛行，還登上月球漫步的美國傳奇太空人楊恩（John Young）於5日深夜因肺炎併發症逝世，享壽87歲。

綜合外電媒體報導，NASA發佈訃聞提到，「楊恩是唯一官方太空人，不僅飛行過雙子星（Gemini）、阿波羅（Apollo）以及太空梭計畫的太空人（也是首位太空梭飛行指揮官），曾經6度飛往太空的第一人，且過去曾在太空中待得時間最久的世界紀錄保持者。」；他最知名事件之一就是曾把牛肉三明治走私送入軌道，更是唯一執行過3項NASA太空計畫，於2004年退休，總共飛行長達42年時間，為美國最具經驗的太空人。

根據《聯合報》，楊恩曾任美國海軍試飛員，是第9位踏上月球的太空人，之後有3人也登上月球。楊恩成為美國太空計畫史上成就最輝煌太空人之一；他曾於1960年代中期參與2次NASA的雙子星計畫中、參與2次阿波羅探月任務、於1980年代參與2次太空梭飛行，成為3項計畫全都飛行過的「唯一太空人」。

NASA代理署長萊特夫特（Robert Lightfoot）7日發表聲明說「今天，NASA與全世界都失去了一位開拓者；我們將會站在他的肩膀上，瞻望下一個人類的新疆界。」，更給予楊恩高度的讚賞「他是『太空人中的太空人』，同時也是『試飛員中的試飛員』，還是一位精明工程師。」