曾6度飛往太空 美傳奇太空人享壽87歲

2018-01-07 10:58

〔即時新聞/綜合報導〕美國國家航太總署(NASA)6日(當地時間)發佈訃聞表示,曾經6次前往太空、環繞月球軌道飛行,還登上月球漫步的美國傳奇太空人楊恩(John Young)於5日深夜因肺炎併發症逝世,享壽87歲。

綜合外電媒體報導,NASA發佈訃聞提到,「楊恩是唯一官方太空人,不僅飛行過雙子星(Gemini)、阿波羅(Apollo)以及太空梭計畫的太空人(也是首位太空梭飛行指揮官),曾經6度飛往太空的第一人,且過去曾在太空中待得時間最久的世界紀錄保持者。」;他最知名事件之一就是曾把牛肉三明治走私送入軌道,更是唯一執行過3項NASA太空計畫,於2004年退休,總共飛行長達42年時間,為美國最具經驗的太空人。

根據《聯合報》,楊恩曾任美國海軍試飛員,是第9位踏上月球的太空人,之後有3人也登上月球。楊恩成為美國太空計畫史上成就最輝煌太空人之一;他曾於1960年代中期參與2次NASA的雙子星計畫中、參與2次阿波羅探月任務、於1980年代參與2次太空梭飛行,成為3項計畫全都飛行過的「唯一太空人」。

NASA代理署長萊特夫特(Robert Lightfoot)7日發表聲明說「今天,NASA與全世界都失去了一位開拓者;我們將會站在他的肩膀上,瞻望下一個人類的新疆界。」,更給予楊恩高度的讚賞「他是『太空人中的太空人』,同時也是『試飛員中的試飛員』,還是一位精明工程師。」

Astronaut John Young, who passed away at age 87, led a storied career that spanned three generations of spaceflight. He flew to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. See images from his career: https://t.co/WOAGKrbo9h pic.twitter.com/WiqjvofHc8