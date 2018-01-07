「想陪兒長大」 這間餐廳1週只開4天！

羅斯頓希望員工能在工作和生活中取得平衡，宣布餐廳一週只營業4天。（圖翻攝自Aizle Edinburgh推特）

2018-01-07 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕餐飲業的工作十分辛苦，英國一間餐廳的佛心老闆兼主廚羅斯頓（Stuart Ralston），希望員工能在工作和生活中取得平衡，也想要「陪兒子長大」，宣布餐廳一週只營業4天！

綜合外媒報導，34歲的羅斯頓（Stuart Ralston）在英國愛丁堡，開設一間名為Aizle的餐廳，身兼主廚與老闆的他，主張每週只開4天，並且給員工的薪水「一毛不減」。

即使這間餐廳的預約時段已排到3個月後，知名度極高，羅斯頓仍希望讓員工有充分時間休息，並能空下每週日陪伴家人。

羅斯頓坦言，自己的父母和兄弟也都從事餐飲業，現在自己有了小孩，不想再為了工作犧牲家庭時間，希望能「陪兒子一起成長」，因此決定讓餐廳一週「放3天假」，並不會扣員工一毛薪水。

他表示，過去員工和他賣力在餐廳工作，才有今日的美名，但餐飲業容易超時工作，常常「到凌晨才能下班，也很耗體力」，他希望自己的員工能有健康的生活型態，「有機會離開工作，享受人生，是非常重要的事。」

羅斯頓曾和「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordan Ramsay）共事，3年半前開了Aizle，佳評如潮，更被TripAdvisor評為是在「英國十大最佳美食餐廳」之一。