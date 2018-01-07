美加大雪冰封 澳洲「災難性」酷熱連柏油路都融化...

澳洲遭遇「災難性」炎熱天候，墨爾本的休姆高速公路（Hume Highway）有近10公里的路段，已被酷熱天氣融化。（圖擷自9news.com.au）

2018-01-07 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國東岸受「炸彈氣旋」（Bomb cyclone）影響，包括紐約市等地區都已進入緊急狀態，南半球的澳洲則遭遇「災難性」炎熱天候，墨爾本的休姆高速公路（Hume Highway）有近10公里的路段，已被酷熱天氣融化，路段變得又軟又黏，對許多進城汽機車造成重大破壞。

英國《獨立報》報導，澳洲維多利亞州、南澳和塔斯馬尼亞州迎來酷熱天氣，現已頒布全面禁火令，墨爾本郊區也頻傳野火失控，不少房舍已被燒毀，維多利亞州卡拉姆唐斯地區一處野火也威脅到數十棟民宅，當局出動了300名消防員、50輛消防車和3架直升飛機滅火。

報導指出，目前維多利亞州已有49起林地野火發生，雖然許多森林野火很小也很容易就撲滅，但目前已造成400名居民受停電影響。該州醫急救護管理專員雷普斯利（Craig Lapsley）說，高溫加上乾燥天候、強勁風力和風向轉變，使情況變得危險。

根據當地預測，澳洲東南部的氣溫將高於攝氏40度，彭里斯（Penrith）最高溫可達攝氏45度、里奇蒙（Richmond）可達44度、利物浦（Liverpool）可達43度，大部分地區都被緊急救援服務單位評為「災難性」或「紅色警戒」程度。

澳洲新南威爾斯州衛生局發布聲明，醫急救援服務已準備因應炎熱天候可能造成的事故。消防單位也警告，請到堅固建築裡尋求庇護，不要開車或徒步進出危險地區。