日本最可愛女高中生選美又來了！鄉民看完都戀愛了

關西地區冠軍，來自兵庫縣的高三女學生ざわこ。（圖擷自jkmisscon網站）

2018-01-07 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本舉行「女子高生選美2017－18」大賽，由8名帶著青春少女氣息的女學生爭奪后冠，讓不少台灣鄉民看完都戀愛了！

這項全國女高中生選美比賽，參賽者分別有關西地區冠軍，來自兵庫縣的高三女學生ざわこ、北海道‧東北地區冠軍，高一女學生ヒカル、關東冠軍，來自東京的高三女生千尋、中部地區冠軍，高二的ほのぴぴ。

另外還有中國‧四國地區冠軍，高三ななちゃら、中國‧四國地區亞軍，高一ななみ、九州‧沖繩地區冠軍，高一 りおちょん、九州‧沖繩地區亞軍，高二めいめい總共8人。

PTT鄉民看到消息後，許多人瞬間都被關西的ざわこ征服，直呼「關西超正」、「關西十足的清純感」，也有不少人對關東的千尋深深著迷，還有人吶喊「關東也太正了吧！」有鄉民則認為，這次參賽的都很正，比之前的選美比賽還要好。

相關影片請見：

北海道‧東北地區冠軍，高一女學生ヒカル。（圖擷自jkmisscon網站）

關東冠軍，來自東京的高三女生千尋。（圖擷自jkmisscon網站）

中部地區冠軍，高二的ほのぴぴ。（圖擷自jkmisscon網站）

中國‧四國地區冠軍，高三ななちゃら。（圖擷自jkmisscon網站）

中國‧四國地區亞軍，高一ななみ。（圖擷自jkmisscon網站）

九州‧沖繩地區冠軍，高一 りおちょん。（圖擷自jkmisscon網站）

九州‧沖繩地區亞軍，高二めいめい。（圖擷自jkmisscon網站）