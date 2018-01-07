南北韓罕見會談 川普盼不只討論奧運

2018-01-07 03:52

〔中央社〕美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他希望南北韓間的罕見會談，將不只討論奧運議題，且華盛頓當局將會於「適當時機」參與其中。

法新社報導，南北韓預定舉行兩年多以來的首次官方對話，討論北韓派代表團參加下個月南韓平昌冬季奧運議題。

川普在美國總統度假地點大衛營（Camp David）舉行的記者會上表示：「我樂意見到他們不只討論奧運。且在適當時機，我們將會涉入。」

在南北韓同意進行對話前，北韓領導人金正恩於新年元旦演說中警告稱，核武按鈕一直擺在他桌上，但金正恩也表示，平壤當局可派遣代表團參加2月9日揭幕的平昌冬季奧運。

首爾當局隨後提議雙方舉行會談，且本週稍早前雙方間中斷將近兩年的熱線電話重新啟用。這次南北韓會談預定9日在板門店停戰村舉行。

美聯社報導，川普今天表示，他對與被他稱為「火箭人」的北韓領導人舉行對話，抱持開放態度，且希望即將登場的南北韓會談能獲得若干好成果。

川普在大衛營告訴記者，他「始終贊成對話」。

南北韓同意於預定9日展開的罕見會談中，討論在即將登場的平昌冬運合作事宜，以及討論其他議題。

川普形容那是「重大起步」。川普還說，如果那些會談能有成果，將會是對全人類的一件大好事，也是對全世界的一件大好事。