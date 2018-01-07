任命軍人掌管內政部 杜特蒂遭疑為獨裁統治鋪路

2018-01-07 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在本月4日，任命前三軍參謀總長安紐（Eduardo Año）為代理內政部長，讓進入內閣團隊的退役軍警再添一人。菲國部分民間組織對此感到擔憂，甚至有評論家認為，杜特蒂在為獨裁統治鋪路。

去年5月，菲律賓南部民答那峨島戒嚴，因馬拉韋市（Marawi）爆發反恐戰事進入戒嚴，安紐兼任戒嚴令協調官（facilitator）。去年10月，安紐因年滿56歲，自軍中退役。但杜特蒂在4日將安紐從內政部次長，擢升為代理內政部長。

菲律賓媒體統計，截自去年6月，剛好是杜特蒂上任一年，共任命了59名軍官與警官，進入內閣、國營企業等民事職位，包括國防部長、環境部長、灌溉署長、海關局長和大馬尼拉地區發展署長等。

杜特蒂曾多次公開在演說中表示，政府機構需要有軍警人員的紀律性管理，才能擺脫根深蒂固的貪腐惡習。

據《中央社》報導，菲國部分民間組織仍對「內閣軍事化」的現象感到擔憂。青年組織「國家之子」（Anakbayan）就呼籲，希望杜特蒂遠離法西斯恐怖，以及軍事高壓的統治路線。有評論人士認為，杜特蒂是在為獨裁統治鋪路；也有人認為，杜特蒂討好軍警，是為了親近中國、與菲共談合，並鞏固政權，因為菲國軍警普遍敵視菲共，並對中國存有戒心。

實際上，菲律賓在馬可仕（Ferdinand Marcos）時代，就有重用軍警人士的前例，前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）與艾奎諾三世（Benigno S. Aquino III ）時代也是相同情況。