曾因性侵少女遭判刑 巴西國會將出現前科犯議員

納西姆（左）曾因性侵少女、性剝削及恐嚇等多項罪名遭判刑12年，但最終僅入獄4個月便獲假釋。（擷取自納西姆個人臉書）

2018-01-06 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕60歲的巴西政客納西姆（Nelson Nahim），曾因性侵1名15歲少女遭重判12年，然而由於女議員巴西（Cristiane Brasil）近日出任勞動部長，該議員席次由納西姆遞補，其重罪前科犯的身分引發輿論譁然。

根據英國《衛報》報導，納西姆遭控在2008年至2009年期間，於自家別墅性侵多名少女，後者遭非法集團以毒品控制逼迫賣淫。檢察官指出，納西姆是該集團的常客之一，證據顯示他至少與2名15歲的少女發生過關係，但該指控遭納西姆嚴正否認，並強調會設法捍衛自身清白。

納西姆在2016年被檢方以性侵、性剝削及恐嚇等多項罪名起訴，並遭判處12年有期徒刑，然而經過上訴後，僅服刑4個月便獲假釋，如今他藉著議員入閣的機會遞補進入國會，引發民眾反彈，各地均出現抗議聲浪。

住在巴西南部城市的退休工人利馬（Joséde Lima）在臉書發文指出，「這消息（指納西姆遞補議員一事）令人感到噁心想吐」，他更痛批巴西國會「總有辦法變得更糟」。

據悉，因巴西國會目前正處休會期，納西姆尚未正式就職，他在國會的一切工作要到下月復會後才正式開始，但在新任勞動部長巴西下週上任後，按該國法律，納西姆就已具備國會議員身分，讓不少抗議民眾增大音量，希望阻止此事發生。