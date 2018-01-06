沒在怕制裁！ 北韓學者稱國內經濟持續增長

2018-01-06 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安理會去年通過更嚴厲制裁北韓的措施，包括加緊限制石油進口，以及要求各國遣返北韓海外勞工。面對一連串國際制裁，北韓學者聲稱北韓的經濟並未大受打擊，反而「持續增長」。

據《韓聯社》報導，北韓社會科學院附屬經濟研究中心主任金哲（音譯， Kim Chol），昨（5日）接受《朝鮮新報》訪問，稱儘管國際制裁持續加劇，北韓的經濟仍然「持續增長」。金哲表示：「北韓正採取各種措施提高經濟獨立性，而非陷入惡化。」

金哲認為，北韓領導人金正恩的工業本土化政策，減緩了聯合國經濟制裁的衝擊。他也解釋，「北韓90年代由於國內製造業尚未穩定，需要進口原料和零件。但如今製造業本土化正積極進行中」。

金哲另指出，北韓企業「在社會主義管理方法下合作良好，敵國加強製裁的措施，反而促進國內新產品生產和貿易量增加，利潤也因此跟著提高」。面對聯合國縮限北韓石油進口量，金哲說明，當局正努力降低對石油的依賴，並增加了煤炭用量。

中國曾在去年底被發現對北韓偷運石油，但今年1月表示，將嚴格執行聯合國對北韓的制裁決議。據聯合國最新通過的對北韓制裁決議案，自2018年1月1日起，各國每年對北韓輸出的精煉石油產品不得超過50萬桶。