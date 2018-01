不滿新書爆料 川普推特怒嗆作者「魯蛇」

2018-01-06 13:20

〔即時新聞/綜合報導〕美國記者、作家麥可.沃爾夫近日所出版的《烈焰與怒火》,因內容爆出許多川普不為人知的秘辛,引發全球關注。川普本人對此大為光火,先是透過法律途徑阻止此書出版,現在更透過推特痛罵沃爾夫與前白宮策士班農是魯蛇和愛哭鬼。

川普在推特上寫道,「沃爾夫是一個徹頭徹尾的魯蛇,用加油添醋的方式來販售他那本既無聊又虛假的書。」

川普同時將砲火對準班農,酸溜溜地說,「那個傢伙知道自己被炒魷魚後哭了起來,並乞求著想要回他的工作」、「現在,班農被所有人當成狗一樣丟棄,真是糟糕!」

班農在《烈焰與怒火》中大爆川普的料,稱川普在得知自己可能勝選時「嚇傻」,還透露川普長子小川普和女婿庫許納,在通俄門事件中是「叛國」且「不愛國」的。

引起軒然大波後,川普隨即威脅控告該書內容誹謗與要求出版社道歉;但該新書出版社根本不甩川普的停止出書要求,甚至決定趕搭新聞熱潮,讓該書提前四天上市。

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9