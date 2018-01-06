不滿新書爆料 川普推特怒嗆作者「魯蛇」

控告《烈焰與怒火》爆料內容不實，川普在推特向作者開砲。（歐新社）

2018-01-06 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國記者、作家麥可．沃爾夫近日所出版的《烈焰與怒火》，因內容爆出許多川普不為人知的秘辛，引發全球關注。川普本人對此大為光火，先是透過法律途徑阻止此書出版，現在更透過推特痛罵沃爾夫與前白宮策士班農是魯蛇和愛哭鬼。

川普在推特上寫道，「沃爾夫是一個徹頭徹尾的魯蛇，用加油添醋的方式來販售他那本既無聊又虛假的書。」

川普同時將砲火對準班農，酸溜溜地說，「那個傢伙知道自己被炒魷魚後哭了起來，並乞求著想要回他的工作」、「現在，班農被所有人當成狗一樣丟棄，真是糟糕！」

班農在《烈焰與怒火》中大爆川普的料，稱川普在得知自己可能勝選時「嚇傻」，還透露川普長子小川普和女婿庫許納，在通俄門事件中是「叛國」且「不愛國」的。

引起軒然大波後，川普隨即威脅控告該書內容誹謗與要求出版社道歉；但該新書出版社根本不甩川普的停止出書要求，甚至決定趕搭新聞熱潮，讓該書提前四天上市。