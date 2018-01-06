搭機癡漢對女乘客掐奶指姦 同行老婆竟幫圓謊

印度男子拉馬穆提在飛機航行期間，對熟睡中的鄰座女乘客上下其手。（擷取自《太陽報》）

2018-01-06 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕居住在美國的34歲印度男子拉馬穆提（Prabhu Ramamoorthy），本週搭乘從拉斯維加斯飛往底特律的班機，在飛行途中見鄰座女乘客陷入熟睡，一時色慾薰心，竟不顧老婆坐在身邊，當場扯開女乘客衣物摸奶，甚至還將手指插入被害人陰道指姦得逞。

根據英媒《太陽報》報導，這起事件發生在降落前約40分鐘時，受害的22歲女子當時陷入熟睡，沒想到一睜開眼睛，竟發現自己衣褲均被解開，而嫌犯的手正在她下體處進進出出，當場崩潰痛哭並向空服員反映，隨後遭空服人員安置至另一位置，直至飛機降落。

警方表示，事發後空服員將此事通報地勤人員，地面警力在飛機降落後立即將嫌犯逮捕，面對受害者的指控，拉馬穆提起初辯稱，自己當時早已服下安眠藥陷入熟睡，否認有進行性侵動作，而其妻子也做出相同的證詞，不過警方高度懷疑是在替丈夫圓謊。

經過聯邦調查局（FBI）探員介入偵訊後，拉馬穆提改口坦承犯行，但強調自己僅把手指放在被害人內褲外撫摸，雖曾有一度想指侵卻沒成功。據悉，拉馬穆提持短期簽證停留於美國境內，他在犯案後立即遭關押，並於4日在底特律地方法院出庭進行初步審訊，法官當庭裁定拉馬穆提還押監獄，不得保釋。