要7000名解放軍備戰！習近平下令：不要給我怕死

習近平向全軍發布訓令，要全軍要堅決貫徹黨中央和中央軍委決策，「全部心思向打仗聚焦」，發揚「不怕苦、不怕死」的戰鬥精神。（新華社）

2018-01-06 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央軍委3日上午舉行解放軍開訓動員大會，在河北省保定市的主會場上，有7000多名解放軍官兵全副武裝列隊，中央軍委主席習近平向全軍發布訓令，要全軍要堅決貫徹黨中央和中央軍委決策，「全部心思向打仗聚焦」，發揚「不怕苦、不怕死」的戰鬥精神。

據《新華社》報導，習近平穿上全身迷彩裝向全軍發布訓令，要各級「強化練兵備戰」，將軍事訓練擺在戰略位置，並開展「群眾性練兵比武活動」，加強針對性對抗性訓練，提高軍事訓練實戰化水平，牢牢掌握能「打勝仗的過硬本領」。除此之外，習近平也要全軍「堅決貫徹黨中央和中央軍委決策」，發揚「一不怕苦、二不怕死」的戰鬥精神，要鍛造「召之即來、來之能戰、戰之必勝」的精兵勁旅。

發表完訓令後，習近平前往視察中部戰區陸軍某師後再度發表演說，強調要強化練兵備戰，「全部心思向打仗聚焦，各項工作向打仗用勁」，強化政治保證，「抓好黨的十九大精神學習貫徹」，開展「傳承紅色基因、擔當強軍重任」主題教育，確保「部隊堅決聽從黨中央和中央軍委指揮」。除此之外，堅決糾治基層官兵身邊的「微腐敗」和不正之風。

據《法新社》報導，習近平鮮少發表如此言詞激烈的演說，而在去年10月的19大中，習近平已經鞏固了「過去數十年以來中國最強領導人」的地位，這次在眾多官兵與戰車前的演說相片，應是為了要打造絕對領導者的形象。