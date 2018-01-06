中國想要武統台灣？ 外媒分析「勝算太低」

華郵認為，中國武統台灣勝算不高。圖為我國漢光演習畫面。（資料照，記者方賓照攝）

2018-01-06 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續對台做出不友善舉動，更有中國專家稱，中國2020年要武統台灣。外媒對此分析，中國採用武力、政治恫嚇，或經濟手段，都反而激起台灣人民的不滿，若真的要武統台灣，外媒認為「失敗的機率非常高」。

《華盛頓郵報》前北京分社長潘文（John Pomfret）在華郵撰文指出，中國不斷透過武力、言語恫嚇台灣、嗆聲武統，多數分析家也認為，隨著中國在經濟和軍事上的進展，台灣將難以維持獨立民主地位。然而潘文表示，近年開始有美國學者和官員，質疑中國將能統一台灣此一論調。

潘文舉美國夏威夷東西文化中心研究員羅伊（Denny Roy）與塔夫斯大學政治系教授貝克利（Michael Beckley）的研究為例，研究指出，中國部署飛彈、監禁台灣維權人士，都激起台灣反對統一的情緒，若是對台採用經濟威脅，中國本身也會受到傷害。

潘文表示，如果中國最終發起戰爭，羅伊和貝克利均質疑中國的能力，認為失敗機率非常高，羅伊認為，中國將損害本身的經濟及其在亞洲的地位，引發各國對中國會欺壓鄰國的疑慮，就算戰勝，也將失去區域的和平，如同美國在阿富汗和伊拉克面臨到的問題。

貝克利分析中國若發動戰爭，可能採用的各種策略，首先就封鎖而言，他指出過去200年間，沒有一個國家因為封鎖被迫放棄主權，若是用戰略轟炸，過往14次戰爭中，沒有一次對戰爭結果起決定性作用。

最後則是入侵台灣，貝克利認為，中國解放軍第一天能派出最多26000人，接著每日約派15000人，但前提是要能在橫跨台灣海峽、8小時的旅程中倖存。他說，台灣擁有先進的預警系統，沿岸有砲兵、水雷及反艦導彈。台灣也能快速部屬15萬兵力，且只有10%的海岸線適合登陸。

假若美國出兵援助，貝克利指出，只要派出8艘潛艇，就能擊潰解放軍約40%的兩棲部隊兵力。潘文在文末表示，中國的軍事現代化仍持續進展，美國和台灣有義務共同努力，確保台灣的安全。