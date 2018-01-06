法土領袖會談 馬克宏敦促尊重法律規定

2018-01-06 02:36

〔中央社〕法國總統馬克宏今天告訴土耳其總統艾爾段，民主國家必須尊重他們對抗恐怖主義的法律規定，同時表達對土耳其學生、教師和新聞記者命運的關切。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）與艾爾段（Tayyip Erdogan）在巴黎會談後舉行聯合記者會，馬克宏指出：「我們的民主制度必須堅強禁得起恐怖主義…但同時，我們的民主制度必須徹底保護法律規定。」

此外，馬克宏表示，土耳其近期的發展不容許土國加入歐盟進程出現任何進展。

他說，妄稱開放入盟談判可能有新的進展，將是偽善的。