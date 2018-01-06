暖哭網友！4歲小暖男模仿《可可》橋段 對妹妹遺照唱歌

4歲小暖男模仿動畫電影橋段，在早逝的妹妹1歲生日那天，對著她的遺照唱歌，畫面不僅感動父母，也讓許多網友看了爆哭。（圖擷取自薩米爾推特）

2018-01-06 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼發行的皮克斯動畫《可可夜總會》，以墨西哥亡靈節為背景，並帶領認識死亡的意義。美國德州1名4歲男童最近受到這部動畫影響，他拿著玩具吉他模仿電影橋段，對著妹妹的遺照唱歌。4歲暖心男童的感人畫面，不僅感動他的父母，也讓眾多網友淚灑螢幕前。

綜合外媒報導，4歲小暖男亞歷山大（Alexander）有個妹妹亞娃（Ava），於2016年12月底出生，但去年5月時，才4個月大的亞娃因腎積水過世。上個月亞娃1歲生日時，亞歷山大拿出白色玩具吉他，對家中一隅擺放亞娃的遺照及物品，大唱《可可夜總會》的主題曲《Remember Me》。

亞歷山大的父親薩米爾（Samir）捕捉到這個感人的畫面，上傳推特寫道，雖然亞歷山大只有4歲，但他明白妹妹已經不在人世，他當時只想在妹妹的1歲生日為她唱歌。薩米爾事後接受訪問時說，感謝電影讓亞歷山大找到和亞娃的「連繫」。

影片中的亞歷山大唱歌有點口齒不清，但他的小暖男表現溫暖許多人，不少網友回應說「我忍不住流淚」、「電影讓我小小哽咽，但這影片讓我爆哭」，也有網友發誓在2018年不哭，但新年剛開始他就破戒感動流淚。這則影片於2017年12月30日上傳，影片觀看人數超過180萬次。

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