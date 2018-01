暖哭網友！4歲小暖男模仿《可可》橋段 對妹妹遺照唱歌

2018-01-06 00:01

〔即時新聞/綜合報導〕迪士尼發行的皮克斯動畫《可可夜總會》,以墨西哥亡靈節為背景,並帶領認識死亡的意義。美國德州1名4歲男童最近受到這部動畫影響,他拿著玩具吉他模仿電影橋段,對著妹妹的遺照唱歌。4歲暖心男童的感人畫面,不僅感動他的父母,也讓眾多網友淚灑螢幕前。

綜合外媒報導,4歲小暖男亞歷山大(Alexander)有個妹妹亞娃(Ava),於2016年12月底出生,但去年5月時,才4個月大的亞娃因腎積水過世。上個月亞娃1歲生日時,亞歷山大拿出白色玩具吉他,對家中一隅擺放亞娃的遺照及物品,大唱《可可夜總會》的主題曲《Remember Me》。

亞歷山大的父親薩米爾(Samir)捕捉到這個感人的畫面,上傳推特寫道,雖然亞歷山大只有4歲,但他明白妹妹已經不在人世,他當時只想在妹妹的1歲生日為她唱歌。薩米爾事後接受訪問時說,感謝電影讓亞歷山大找到和亞娃的「連繫」。

影片中的亞歷山大唱歌有點口齒不清,但他的小暖男表現溫暖許多人,不少網友回應說「我忍不住流淚」、「電影讓我小小哽咽,但這影片讓我爆哭」,也有網友發誓在2018年不哭,但新年剛開始他就破戒感動流淚。這則影片於2017年12月30日上傳,影片觀看人數超過180萬次。

相關影片

My son singing "Remember Me" from the movie "Coco" to his baby sister, Ava, who we lost this past May.



He's only 4 years old and he understands. He didn't even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!



Happy Birthday mamas, we miss you!???? pic.twitter.com/EoVLjju0bJ