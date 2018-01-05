炸彈氣旋冰封美東 美警懸賞要抓「艾莎」

美國警方發布「艾莎」通緝令，懸賞金30億，要民眾小心這女孩（嚴寒天氣）。（圖擷取自Slidell Police Department臉書）

2018-01-05 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕「炸彈氣旋」（Bomb cyclone）嚴重影響了美國東岸，造成許多地區都發生前所未有的暴風雪，從緬因州（Maine）到北卡羅萊納州（North Carolina），將近數百間學校都宣布停課以因應此次災害。對此，路易斯安那州（Louisiane）的警局日前在臉書上發布高額懸賞令，通緝令上的主角竟然是電影《冰雪奇緣》的女主角「艾莎（Elsa）」。

位於路易斯安那州的斯萊德爾警局（Slidell Police Department），在本月2日於官方粉絲專頁發布通緝令，表示誓言捉拿女王艾莎，懸賞金高達1億美元（約新台幣30億元），還提醒民眾小心暴風雪氣候，「從天氣（炸彈氣旋）可見，她是一個危險的女孩，要小心！」

這則懸賞令一貼出以後，造成網友瘋傳，好評不斷。據悉，這張艾莎通緝令早在2015年就發布，美國肯塔基州哈蘭市（Kentucky， Harlan）的警局也因為當時的寒冷天氣，發布這樣的一張通緝，獲得不少民眾熱烈迴響，表示非常有創意。

美東自3日晚間起就遭受炸彈氣旋襲擊，目前已造成全美至少有16人死亡，預計從5日開始將有更寒冷的「極地渦漩」（Polar Vortex）緊接而來，可能會創下入冬以來的最低溫紀錄。