高溫恐釀森林野火 澳府用VR影片宣導防災

近日受到熱浪侵襲的澳洲，日前釋出VR影片教育民眾，防範森林野火的發生。圖為片中場景野火發生的情況。（圖擷自Vic Emergency臉書）

2018-01-05 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕全球受極端氣候影響，北美及歐洲多地遭受酷寒報風雪，南半球的澳洲日前受到攝氏40度高溫的熱浪侵襲，本週末高溫將上看45度，且有可能造成森林野火。澳洲政府為宣導森林大火的危險性，澳洲時間3日發佈1則虛擬實境（Virtual reality，簡稱VR）的恐怖森林野火景象，提醒民眾做好防火準備。

綜合外媒報導，位於南半球的澳洲正值夏季，澳洲維多利亞州及其它東南部地區本周末將面臨高溫45度，澳洲政府為防止森林野火的發生，維多利亞州和塔斯馬尼亞州（Tasmania）發布高溫警報。

澳洲政府為教育民眾，放範森林野火的襲擊。他們製作VR影片模擬三種場景，並展示森林大火會遇到的危險情況。維多利亞省緊急事務管理專員雷普賽（Craig Lapsley）表示，「我們不希望人們在現實中遇到火災」，且透過VR技術，火災更貼近、真實的讓民眾能在面對真實情況時，做出更好的決定。

澳洲史上最嚴重的森林火災，為2009年2月7日的「黑色星期六」（Black Saturday）災難，導致173人死亡，400多人受傷。大火也造成7500多人流離失所，3500多座建築物毀壞。