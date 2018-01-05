傻眼！ 代孕嬰兒有缺陷 強國機構：退回來幫你重做

中國婦人找代孕機構做試管代孕，嬰兒出生後診斷出多種疾病，代孕機構竟要求她退回嬰兒再重做一個。圖為中國嬰兒，與本新聞無關。（法新社）

2018-01-05 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕小孩都生了能退回去重做？中國貴州林姓婦人，透過武漢一家代孕機構，在柬埔寨進行試管代孕，欣喜迎接嬰兒出生。沒想到小孩卻檢驗出罹患黃疸，帶回中國治療後又出現腦萎縮、腦積水，前前後後治病已花了200餘萬人民幣（約新台幣900萬），向武漢代孕機構反映後，對方卻要她把嬰兒退回來再重做。

據《法制晚報》報導，林女當時花了45萬人民幣（約新台幣200萬元），包下嬰兒健康出生、DNA檢測、回國旅費等支出，終於在2017年7月26日等到了自己的小孩誕生到世界上，但嬰兒隨即被診斷出多種疾病。

代孕機構對此聲稱，林女在代孕媽媽懷孕期間每個階段的付款都有拖欠，寶寶出生後還欠了10萬元人民幣（約新台幣45萬元），期間公司都有敦促柬埔寨醫院做好產檢。代孕公司指出，不清楚是否因為林女在試管期間服用藥物，或者在回國旅途中發生意外，才會造成嬰兒缺陷，若經過第三方鑑定是公司疏失，願意承擔一切賠償。

林女則說，她所服用的藥物有諮詢過代孕醫院的醫生，不會影響卵泡，她也已經不相信代孕公司的誠信，因為自己最初去反映相關問題時，代孕公司竟要求她把孩子交回去，公司會免費幫她再做一個。