暖心中學生3D製作小腳丫 「佩佩」重獲新生、跑跳自如

佩佩能重獲新生，主人帕西．史密斯相當開心、感動。（圖擷取自《KATI-TV Region 8 News》報導專頁）

2018-01-05 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州東北部，有群八年級高中學生利用3D列印的技術，替一隻八個月大的小鴨子「佩佩（Peg）」重新製作小腳丫，讓牠如同重獲新生般，可以自在地跑、跳，佩佩的主人帕西．史密斯（Patsy Smith）也非常感動。

《KATI-TV》報導，帕西．史密斯指她當初發現佩佩時，有一隻烏龜似乎想吃掉牠的腳，隨著佩佩長大，那隻腳呈現扭曲樣子，間接地影響了牠的行動。帕西．史密斯說「我開始做了大量的研究工作，甚至到過田納西一個救援團隊」，也就是這時Armorel 學生實得知消息，便自告奮勇伸出援手想幫「佩佩」重獲新生。

根據《KATI-TV》指出，學校實驗室的負責人艾莉西亞．貝爾（Alicia Bell）提到，學生庫克（Matthew Cook）、派特爾（Darshan Patel）、艾比．希蒙斯（Abby Simmons）前後嘗試約30次，才成功打造出適合佩佩的「鴨子義肢」。

最後，帕西．史密斯說「這簡直就是奇蹟一般，牠又可以走路」，現在的佩佩如同一隻普通鴨子、能跑能走，」又說「不僅令人感到窩心與振奮，我真的相當感謝，有人能竭盡全力想方法讓鴨子有更舒適的生活。」