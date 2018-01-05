我要我的襯衫在地上！川普怕毒殺 要清潔工啥都別碰

川普被爆料相當多疑，甚至還會對清潔人員大吼大叫：「如果我的襯衫在地上，那是因為我想要它在地上！」（資料圖，路透）

2018-01-05 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國記者沃爾夫（Michael Wolff）的新書《烈燄與怒火：川普白宮內幕》將在美國出版，爆料了許多白宮與美國總統川普的秘辛，其中提到川普相當多疑，要清潔人員什麼都別碰，還大罵：「如果我的襯衫在地上，那是因為我想要它在地上！」

綜合外媒報導，書中爆料指出，川普剛上任時有許多怪異舉動，例如在臥室裡另外加裝門鎖，讓維安人員相當頭痛，而且因為整天怕被下毒，要清潔人員什麼都別碰，尤其是他的牙刷，川普還會自已拆掉床單，讓清潔人員知道該換床單，但又會對清潔人員大吼大叫，傳聞他曾經說過：「如果我的襯衫在地上，那是因為我想要它在地上！」

書中也提到，川普以前與前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）常共進晚餐，若未共進晚餐，川普就會躺在床上大啖起司漢堡，並打開3台電視觀看那些對他不友善的媒體，邊嚼漢堡一邊大罵，如果真的很不開心還會打電話給朋友抱怨。

沃爾夫表示，這些令川普難堪的消息之所以會曝光，就是因為他一直打電話給他不該信任的人抱怨。「他（川普）的牢騷滔滔不絕，而聽他抱怨的對象很快就會把消息散播給虎視眈眈的媒體。」